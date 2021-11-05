Ada Maksim’de Rubato rüzgarı esti

AYDIN'IN Kuşadası ilçesindeki Ada Maksim gazinosunun bu haftaki konuğu Rubato oldu. Kendine has yorumuyla büyük beğeni toplayan ve dillerden düşmeyen şarkıları kendi tarzlarında yorumlayan Rubato, Ada Maksim'de sevenleriyle bir araya geldi. Arabeskten popa kadar geniş repertuvarlarıyla seyircilerini müzikal yolculuğa çıkaran Rubato Grubu'nun üyeleri, "Kaç kadeh Kırıldı", "Yıkılmışım Ben", "Unuturum Diye Yorma Kendini" , "Aldırma Gönül", Beni Bu Derde Sen Attın", "İsyan" gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla Kuşadalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkıları kendilerine has yorumlayan grup, üç saatlik canlı performansın ardından alkışlar eşliğinde konserini sonlandırdı.

■ İBRAHİM UZUN