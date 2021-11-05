Lahana turşusu kemikleri güçlendiriyor

ÖZELLİKLE kış mevsiminin vazgeçilmezi lahana turşusu, sindirim sağlığını geliştirmekten bağışıklığı güçlendirmeye kadar birçok farklı fayda sağlıyor. Lahana turşusu, bağırsak fonksiyonunu iyileştiren probiyotiklerin yanı sıra bağışıklığı artıran ve kemikleri güçlendiren vitaminler ve mineraller içerir. Araştırmalar, lahana turşusu ve diğer probiyotik gıdaların kişinin ruh halini olumlu yönde etkileyebileceğini ve depresyonla savaşmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

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