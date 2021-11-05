Osman Bey’in fethi reytingleri katladı

'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 69'uncu bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkeBaşkaldıranın etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Kuruluş Osman', Türkiye ve dünya gündeminde yer alırken, reytinglerde de rakipsizdi. Yapım, Tüm Kişiler'de %9,12 izlenme oranı ve 23,68 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,81 izlenme oranı ve %23,90 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı. 69'uncu bölümde; Osman Bey'i köşeye sıkıştıracağını düşünen bölge tekfurları, Bilecik Kalesi'ndeki toplantıya davet ettikleri Osman Bey'in sürprizi karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

AĞIR DARBE YEDİLER

Osman Bey'in bu darbesi karşısında Papaz Gregor'u geri alabilmek ve Osman Bey'in elindeki kozu öğrenebilmek için tüm şartları zorlamaya karar veren Nikola, Kosses ve Rogatus, Şam'dan gelecek kervanın güvenliği hakkında endişeye düştü. Kervanı koruma görevini Nikola üzerine aldı. Mari'nin sipariş ettiği kilimleri teslim etmek üzere Harmankaya Kalesi'ne giden Malhun Hatun ve Aygül Hatun, buluşma sırasında Şam'dan gelecek kervanın haberini aldı. Bu istihbarat, tekfurlara darbe indirimek isteyen Osman Bey'e beklediği fırsatı sundu. Göktuğ'un elinden kaçırdığı Katalanlara ağır bir darbe indiren Turgut Alp'in Kayı Obası'nda Osman Bey'le buluşması buzları eritti.

STRATEJİK ÖNEMİ VAR

Osman Bey Bilecik kervanından elde ettiği ganimetleri Turgut Alp'le paylaştı. Şam kervanını ele geçirmek için oyun kuran Osman Bey, İnegöl sınırındaki stratejik önemi olan bir köye Papaz Gregor'u yolladı ve gerçekleri ahaliyle paylaşmasını istedi. Osman Bey gazaya katılmak için Malhun Hatun'u yanına alırken, Orhan'ın bakımını ise Bala Hatun üstlendi.

'GAYRI BU KÖY TÜRKÜN MÜLKÜDÜR'

■ Dizinin 69'uncu bölümünde Malhun Hatun ve Aygül Hatun'la birlikte kılık değiştirmiş alpleri köye yerleştiren Osman Bey, Tekfur Nikola'nın hamlesine karşı hazırlıklıydı. Nikola'ya karşı Osman Bey'in planı hazırdı. Köye gizlenmiş Turgut Bey ve alplerinin savaşa dahil olması ile Tekfur Nikola neye uğradığını şaşırdı. Katalanlar geri çekilmeye başlayınca Osman Bey'in zaferi perçinlendi. Osman Bey ve Kayı alpleri köye hakim oldu. Osman Bey coşkulu tezahüratların ardından alplere şöyle seslendi: "Ben ki Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey! Gayrı bu köy Türkün mülküdür."