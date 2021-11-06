Kansızlıkla savaşan gıdalar

Vücudun demir depolarının azalması durumunda oksijeni taşımak için yeterli ve normal kırmızı kan hücreleri yapılamaz hale gelir ve sonucunda demir eksikliği anemisi gelişebilir. Halsizlik, dikkatsizlik, deride solgunluk, çabuk yorulma, baş dönmesi, iştahsızlık ve soğuğa hassasiyet gibi durumlara da neden olabilen bu rahatsızlıkla başa çıkabilmek mümkün. Bu lezzetlerin her biri tabii ki tek başına kesin bir çözüm değil ama vücudunuzda kan üretilmesine destek veriyor, aynı zamanda metabolizmanızı hızlandırıp tam anlamıyla içinizin ısınmasına yardımcı oluyorlar. İşte demir eksikliğine iyi gelen besinler:

■ Kırmızı et: Kırmızı etin 100 gr'ı 2.7 mg demir içeriği ile yaklaşık olarak günlük alınması gereken demirin yüzde 15'ini karşılıyor. Bu nedenle potansiyel olarak anemiye (kansızlık) eğilimli olan kişiler için oldukça önemlidir.

■ Ciğer: Protein bakımından zengin olduğunu bildiğimiz birçok hayvansal üründen biri olan ciğer, aynı zamanda demir ve B vitamini bakımından da oldukça zengin besin maddelerinden biri.

■ Böbrek: Demir, B vitamini, bakır gibi yararlı maddeler bakımından zengin bu yiyeceği herkes sevmese de eğer siz yiyebilenlerdenseniz mutlaka ona beslenme düzeninizde çok daha sık bir şekilde yer vermelisiniz.

■ Domates: Domates de bir diğer alternatif. 1 su bardağı domates suyu günlük demir ihtiyacınızın %30'unu karşılayabilir.



■ Yumurta: Anne sütünden sonra gelen en kaliteli protein olarak nitelendirilebilen yumurta, içeriğindeki zengin demir sayesinde de anemi riskinin önüne geçebiliyor, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlayabiliyor.



■ Kuru üzüm: Kansızlık sorunu yaşıyorsanız günde 1 avuç kuru üzümü çekirdekleriyle birlikte tüketebilirsiniz.



■ Pekmez: Demir, kalsiyum, fosfor, potasyum ile kolay ve besleyici enerji kaynağı alternatifidir. Demir içeriği ile kansızlık problemi olanlara takviye edici olur. 20 gram pekmez, 2 mg demir içerir.



■ Tahin: Susam tohumundan elde edilen tahin de demir, kalsiyum, magnezyum, fosfor bakır, selenyum içeriği ile vücut direncini artırıyor. Yağ örüntüsü kalp sağlığına koruyucu etki gösteren doymamış yağ asitlerinden oluşuyor.



■ Hurma: Yüksek demir içeriğiyle dikkat çekiyor. Düzenli tüketildiğinde, demir eksikliği anemisi olan kişilerde kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini artırıyor. Bu etkisiyle kansızlık riskini azaltıyor.



KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

ISPANAK, pancar yaprağı, maydanoz, karalahana, pazı gibi koyu yeşil renge sahip bitkiler zaten birçok fayda sağlıyor vücudumuza. İşte bu faydalarından biri de kansızlık problemine çözüm sunmaları oluyor.





KABAK ÇEKİRDEĞİ

DEMİR ihtiyacının karşılanmasına fayda sağlayan kabak çekirdeğinin 100 gramı, 9 mg demir içeriyor. Aynı zamanda B, E vitaminleri, potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengin bir besin olan kabak çekirdeğini salataların üzerine, yoğurdun içine veya ara öğün alternatifi olarak demir içeriği yüksek kuru meyvelerinizin yanına ekleyebilirsiniz.



KURU BAKLAGİLLER

MERCİMEK, nohut, kuru fasulye, börülce, barbunya gibi kuru baklagiller yüksek demir içeriği ile anemiye karşı koruyucudur. Aynı zamanda emzikli ve hamilelik dönemlerinde artan protein ve demir gereksinmesi için de önemlidir. Kuru baklagillerin yanında bol limonlu yeşillik tüketerek demirin emilimini artırabilirsiniz.