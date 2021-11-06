  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Soğuk algınlığının tedavisinde karabaş otu

Soğuk algınlığının tedavisinde karabaş otu

Soğuk algınlığının tedavisinde karabaş otu

6.11.2021

Karabaş otu, zekayı ve hafızayı güçlendirmesiyle bilinen bir ot. Ayrıca zihinsel yorgunluğu ve akıl karışıklığını giderdiği bilinen karabaş otu, sinüzit, öksürük, kronik nezle ve ateşli soğuk algınlığı tedavisinde yararlanılır. Depresyon ve anksiyete semptomlarını önler.

YARA İYİLEŞTİRİCİ
Karabaş otu baş ağrısı ve migren tedavisinde diğer bitkilerle birlikte kullanılır. Kan dolaşımını hızlandırır, damar tıkanıklığını önler. Karabaş otu ayrıca idrar yolu enfeksiyonu ve vajinal enfeksiyonların tedavisine yardımcı olur. Kan kanseri ve pek çok kanser türünün gelişmesini engeller. Cilt yaralarının iyileşmesini hızlandırır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Soğuk algınlığının tedavisinde karabaş otu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.