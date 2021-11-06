Soğuk algınlığının tedavisinde karabaş otu

Karabaş otu, zekayı ve hafızayı güçlendirmesiyle bilinen bir ot. Ayrıca zihinsel yorgunluğu ve akıl karışıklığını giderdiği bilinen karabaş otu, sinüzit, öksürük, kronik nezle ve ateşli soğuk algınlığı tedavisinde yararlanılır. Depresyon ve anksiyete semptomlarını önler.

YARA İYİLEŞTİRİCİ

Karabaş otu baş ağrısı ve migren tedavisinde diğer bitkilerle birlikte kullanılır. Kan dolaşımını hızlandırır, damar tıkanıklığını önler. Karabaş otu ayrıca idrar yolu enfeksiyonu ve vajinal enfeksiyonların tedavisine yardımcı olur. Kan kanseri ve pek çok kanser türünün gelişmesini engeller. Cilt yaralarının iyileşmesini hızlandırır.