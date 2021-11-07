Sadettin Saran, İzmirli okuyucularıyla D&R’da buluştu

Başarılı iş insanı ve milli sporcu, Saran Group'un kurucusu Sadettin Saran, gençlere ilham kaynağı olabilmek adına yaşam boyu edindiği tecrübelerini kaleme aldı. Saran, "İçindeki Dağı Aş" isimli ilk kitabının İzmir okuyucu buluşmasını, İstinyePark İzmir D&R'da gerçekleştirdi.

GELİRİNİ BAĞIŞLAYACAK

ilk kez İzmir'de imza gününe katılan Saran, "Konuşmacı olarak gittiğim üniversitelerden çok teklif gelince bu kitabı yazmaya karar verdim. Ancak araya pandemi girmesi nedeniyle, hazırlık aşaması 4 senemi aldı" dedi. Kitabın gelirini Darüşşafaka'ya bağışlayan Sadettin Saran, "Babam Darüşşafaka mezunuydu. Yetim çocukların eğitim aldığı, Atatürkçü pırıl pırıl gençler yetiştiren bir kurum. Çorbada tuzumuz olsun istedik. Bu eserde, gençlere, 'Ben yaptım, siz de yapabilirsiniz' mesajı vermek istedim. Genelde kitabın pek çok insanın hayatına dokunduğunu görüyorum. Bu beni çok mutlu etti" dedi.

■ ERCAN AKGÜN