Samet protez kollarına kavuşuyor

Aydın'da geçirdiği iş kazasından sonra iki kolunu kaybeden 18 yaşındaki Samet Aktepe, Yeni Asır'ın haberleri sayesinde protez kollarına kavuşuyor. Samet'in sesini gazetemiz aracılığıyla duyurmasının ardından Haluk Levent de devreye girdi. Bağışlarla 2 milyon 60 bin lira toplanırken Samet'e çift kol protezleri bir ay içerisinde takılacak.

MÜJDEYİ DE PAYLAŞTI

Çatı işçisi babasına yardım ederken elektrik akımına kapılan Samet Aktepe için Aydın Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Yeni Asır, kampanyayı 'Samet protez kolla hayat bulacak' başlığıyla okurlarına duyurdu, binlerce kişi tek yürek oldu. Hayırseverlerin desteğiyle 1 milyon 368 bin lira toplandı. Kalan miktar için devreye şarkıcı Haluk Levent girdi. Gereken 2 milyon 60 bin liranın karşılandığı müjdesini Haluk Levent paylaştı. Anne Aktepe, hayırseverlere teşekkür ederek protez kol takılması için gidecekleri İstanbul'da yol ve konaklama giderlerinin de karşılanmasını beklediğini dile getirdi.

YENİ ASIR'A TEŞEKKÜR ETTİ

Tüm ihtiyaçları ailesi tarafından karşılanan Samet Aktepe, protez kolla da olsa kimsenin yardımı olmadan yaşamını sürdüreceği günün hayalini kurmaya başladı. Samet, "Herkesten Allah razı olsun. Yeni Asır'a bana destek olduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE