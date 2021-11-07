Tedavisi tamamlandı sahneye geri döndü

AKDENİZ Üniversitesi'nde geçen yıl karaciğer nakli gerçekleştirilen Aydınlı sinema ve tiyatro oyuncusu Ömer Faruk Yıldırım, Yeni Asır'ın haberleri sayesinde toplanan 25 bin lira ile ameliyatın ardından devam eden tedavisinin masraflarını karşıladı. Sağlığına kavuşarak bir yıl ayrı kaldığı sahnelere geri dönen Yıldırım, Yeni Asır'a teşekkür etti. Yıldırım, doktorunun onay vermesinin ardından 1 yıl ara verdiği sahneye geri döndü. Didim Nurullah Kocabıyık Salonu'nda 3 seans olarak sergilenen çocuk tiyatrosu ile sahneye dönüş yapan Yıldırım, canlandırdığı Hacivat karakteri ile izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

DESTEKLERLE SIKINTILARI ATLATTIM

Yeni Asır'a sahnelere yeniden dönmesine verdiği destek için teşekkür eden Yıldırım, "O süreçte kişisel giderlerimin karşılanması noktasında Yeni Asır'ın haberinin büyük katkısı oldu. Yapılan destekler sayesinde bu sıkıntılı süreci atlattım. Bana destek veren Yeni Asır'a ve yardımseverlere teşekkürü borç bilirim" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE