Öğlen alışverişi

Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte Vadistanbul'daydı. Öğle saatlerinde Vadi Galliard'ta keyifli zaman geçirip öğle yemeği yiyen çift, Moda Caddesi'nde bulunan mağazaların sezonluk ürünlerini inceledi. Poz vermeyi ihmal etmeyen yakışıklı oyuncu, "İyi akşamlar, kolay gelsin" dedikten sonra, vale noktasından aracını alıp AVM'den ayrıldı.
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