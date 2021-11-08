Vietnam’da Nusret krizi

Güney Asya ülkesi Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam ve beraberindeki bürokratlar, Nusret Gökçe'nin Eylül ayında Londra'da açtığı restoranında yemek yerken görüntülendi. Nusret Gökçe'nin, Vietnamlı bakana kendi elleriyle 450 sterlin değerindeki altın kaplama biftek yedirdiği anlar sosyal medyada paylaşılınca, Vietnamlılar çılgına döndü.

VİDEO KISA SÜREDE KALDIRILDI

Nusret'in bakana yaptığı şov sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılır paylaşılmaz hızlıca silindi ancak videonun yayılması engellenemedi. Yüzlerce Vietnamlı, altın kaplama biftek yiyen bakana tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Benim param nereye gitti?", "Maaşı bu yemeğe yetmez, parayı nereden buldu" ve "Milyonlarca insan korona virüsten kıvranırken, sözün bittiği yer" gibi yorumlar yaptı. Paylaşılan videoda, Bakan Lam'ın yanında bakanlık sözcüsünün de oturduğu görüldü.