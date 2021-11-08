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Haberler Sarmaşık Vietnam’da Nusret krizi

Vietnam’da Nusret krizi

Vietnam Komünist Partisi’nden Bakan To Lam’ın, ünlü işletmeci Nusret Gökçe’nin Londra’daki restoranında altın kaplamalı biftek yediği görüntüler, Asya ülkesinde büyük tepkilere neden oldu. Ekonomik şartların ağır olduğu ülkede, Vietnamlılar bakana isyan etti

Vietnam’da Nusret krizi

8.11.2021

Güney Asya ülkesi Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam ve beraberindeki bürokratlar, Nusret Gökçe'nin Eylül ayında Londra'da açtığı restoranında yemek yerken görüntülendi. Nusret Gökçe'nin, Vietnamlı bakana kendi elleriyle 450 sterlin değerindeki altın kaplama biftek yedirdiği anlar sosyal medyada paylaşılınca, Vietnamlılar çılgına döndü.

VİDEO KISA SÜREDE KALDIRILDI
Nusret'in bakana yaptığı şov sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılır paylaşılmaz hızlıca silindi ancak videonun yayılması engellenemedi. Yüzlerce Vietnamlı, altın kaplama biftek yiyen bakana tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Benim param nereye gitti?", "Maaşı bu yemeğe yetmez, parayı nereden buldu" ve "Milyonlarca insan korona virüsten kıvranırken, sözün bittiği yer" gibi yorumlar yaptı. Paylaşılan videoda, Bakan Lam'ın yanında bakanlık sözcüsünün de oturduğu görüldü.

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