Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve takipçilerinden dua isteyen Hakan Ural, korona virüse yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Ural'ın sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor. Hakan Ural, günlerdir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

HASTANEDE YATIYOR

"Tarifi edilemeyen virüsleri deneyimlemiş olduk" diyen Hakan Ural, durumunun ağırlaştığını belirterek sevenlerinden dua istemişti. Ural'ın korona virüse yakalandığı açıklandı. Yapılan açıklamada "Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural'ın Kovid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir" denildi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ural, cumartesi günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" demişti.