Sarı kantaron yağı mantar savaşçısı

Sarı kantaronun çeşitli rahatsızlıklar üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle kullanımı yaygındır. En sık yanıkların, yaraların, kesiklerin tedavisinde ve yaşlanma karşıtı özellikleri için sarı kantaron yağı kullanılır.

İYİLEŞTİRİCİ ETKİ

Sarı kantaron yağının iyileştirici etkileri mantar, virüs ve bakteri ile ilgili problemlerde kendini gösterir. Ayrıca ciltte oluşan yara ve lekelere karşı etkilidir, böcek ısırıklarının iyileşmesine yardımcı olur. Sarı kantaron yağının içerdiği antioksidanlar ve interlökinler, iltihabı azaltır, bu da bu yağı ağrı ve sızı çekenlerin yanı sıra iltihaplanmaya neden olan cilt rahatsızlıkları için pratik bir seçenek haline getirir. Sarı kantaron yağı, hücre onarıcı ve yenileyici etkisi bulunduğu için topikal olarak düzenli bir şekilde kullanıldığında yara, yanık ve akne izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.

YANIK TEDAVİSİ

Cilde uygulandığında, sarı kantaron yağı etkilenen bölgeye kan akışını artırarak yanıkları ve sıyrıkları tedavi eder. Kremlerin içindeyken mikroorganizmaları öldürerek açık yaraların temiz kalmasına yardımcı olur.