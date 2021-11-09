Sürekli üşüyorsanız sebebi D vitamini eksikliği olabilir

Sürekli ısınamama ve üşüme problemi yaşayanların D vitamini eksikliği yaşıyor olabileceği belirtiliyor.

D vitamini eksikliği vücudun her bölümünü dolaylı ve doğrudan olumsuz yönde etkiler. D vitamini eksikliği kan tahlili ile ortaya çıkar ve kişide çeşitli belirtilerle kendini gösterir. İşte bu belirtiler: ● Sürekli ısınamama ve üşüme problemi ● Kilo verirken yavaş kilo verme veya kilo verememe ● Genel yorgunluk ve halsizlik hali ● Tüm vücudunda veya belirli bölgelerdeki kemiklerde ağrı ● Denge problemi ve kuvvet kaybı ● Sık sık beliren baş ağrısı ● Depresyon, sürekli değişen ruh hali ● Tırnak ve saç dökülmesi ● İnce eklemlerde ağrı, ● Terleme, ● Gözaltlarındaki morarma ● Uyku sorunları.