Egzamanın olumsuz etkilerinden kurtulabilirsiniz

EGZAMA, genellikle kaşıntı, kızarıklık ve deride döküntüyle meydana gelen bir rahatsızlık. Egzamanın ortaya çıkma sebeplerinden biri strestir. Egzamayı tetikleyici bir diğer unsur ise sağlıksız beslenmedir. Egzamanın olumsuz etkilerini bir nebze olsun azaltmak ve belki de kızarıklığı ya da kaşıntıyı hafifletmek istiyorsanız kesinlikle beslenmenize dikkat etmeniz gerekmektedir.

Egzamaya iyi gelen yiyecekler bulunuyor. Bu yiyecekler tamamen egzamayı geçirmese de bölgenin rahatlamasına katkı sağlar. İşte bu besinler:

PROBİYOTİKLER: Probiyotikler, bağışıklık fonksiyon bozukluğuna karşı koruyarak ve egzamanın iki temel nedeni olan iltihabı azaltarak egzamayı kolaylaştırabilen 'iyi' bakterilerdir. Bunlar yoğurt, su bazlı kefir, çiğ peynir; fermente çay Kombucha, lahana turşusu ve kimchi gibi fermente sebzelerde bulunur.

İLTİHABI AZALTIYOR

PREBİYOTİKLER: Prebiyotikler, vücudunuzun sindiremediği karbonhidratlardır. Enginar, pırasa, arpacık soğan, hindiba, kuşkonmaz, mantar, sarımsak ve soğan mükemmel prebiyotik kaynaklardır.

TURPGİLLER: Araştırmalar, egzama hastaların karaciğer fonksiyonlarında anormal olduğunu ve gıda ile egzama arasındaki ilişkinin küçük çocuklarda büyüyen bir sorun olduğunu bulmuştur. Turpgillerden oluşan sebzelerin tüketilmesi karaciğerin detoksifiye edici enzimler üretmesine yardımcı olur ve böylece karaciğerinizin en iyi şekilde çalışmasını sağlar, egzamaya neden olabilecek iltihabı azaltır.

ZERDEÇAL: Bu süper baharat, egzama tedavisinde kullanılan anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip doğal olarak oluşan bir aktif bileşen olan kurkumini içeriyor.

KEKİK: Adeta mucizevi bir bitki olan kekik, egzamaya iyi geliyor.

ELMA: Uzmanlar elmanın egzamanın rahatsız edici olumsuz etkilerini azaltmak konusunda büyük bir rol oynadığını söylüyor.

TETIKLEYEN GIDALAR NELER?

İNEK sütü, yumurta, yer fıstığı, kaju, ceviz, balık, soya, buğday, domates, mandalina, limon, turunç gibi asidik meyveler egzamayı tetikleyebilir. Bu nedenle egzaması olan bireylerin alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir. Katkı maddeleri birçok hastalıklarla birlikte egzama üzerinde de zararlı etkiler gösterir. Bu nedenle içeriği bilinmeyen besinlerden uzak durulmalı.