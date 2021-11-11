ABD ve Avrupa’da en çok tercih edilen isim Nihat Yıldız oldu

TASARIMCI Nihat Yıldız, dünyada eşi benzeri olmayan kuaför salonu ve güzellik salonlarına yaptığı tasarım çalışmalarıyla yurt dışındaki bir çok firmanın dikkatini çekti.

Nihat Yıldız, İstanbul ve Bodrum'da bulunan birbirinden eşsiz ve özel tasarımların yer aldığı mağazasıyla, Avrupa ve ABD'den gelen taleplerle kıtalar arası bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendine özgü tarzıyla, Nihat Yıldız Design markasını tüm dünyaya duyuran Yıldız, "Yurt içi ve yurt dışında kuaför salonları ve güzellik merkezlerine yaptığımız tasarımlarımıza yoğun ilgiyle karşı karşıyayız. Müşterilerimizin hayalini kurduğu tasarımları özenle hayata geçiriyoruz" diye konuştu.