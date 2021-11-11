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Bill Gates’in yatı Bodrum’dan ayrılmıyor

Bill Gates’in yatı Bodrum’dan ayrılmıyor

11.11.2021

MUĞLA kıyılarında yatırım için 3 bin dönüm arazi aramasıyla gündeme gelen Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' isimli yatı Bodrum'dan ayrılmıyor. Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli yat, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi.

HAYRAN BIRAKIYOR
İÇERİSİNDE yüzme havuzu, jakuzi, su sporları ekipmanları bulunan yat, görenleri kendine hayran bırakıyor. Yatta Gates'in olmadığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Bill Gates yatıyla, Türkbükü koyları başta olmak üzere Muğla'nın birçok koyunu gezmişti.

■ ADEM ÜLKER

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