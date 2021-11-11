Sanat dünyası Atamızı saygı ve minnetle andı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayatını kaybetti. Atatürk'ün hayata veda edişinin 83. yıl dönümünde ünlü isimler de sosyal medya hesaplarında art arda paylaşımlar yaptı. 1938 yılının 10 Kasım'ında kaybettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir özlem ve sevgiyle anılmaya devam ediyor.

'RUHUNUZ ŞAD OLSUN'

DÜN Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, saat tam 09.05'te Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına saygı duruşunda bulundu. Ünlü isimler de Atatürk'e olan özlemlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla dile getirdi. İşte, 'Saygı, minnet ve özlemle Atam', 'O yüce ruhunuz şad olsun' gibi birçok mesajlar yazan ünlü isimlerden bazıları: Müge Anlı, Acun Ilıcalı, Ajda Pekkan, Oktay Kaynarca, Cüneyt Arkın, Erdal Özyağcılar, Mert Fırat, Gökhan Tepe, Burcu Kara, Tarkan, Zuhal Topal, İbrahim Çelikkol, Şükran Ovalı, İzzet Yıldızhan, İbrahim Kutluay, Emrah, Arzum Onan, Ebru Şallı, Yalın.