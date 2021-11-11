Ünlü kuaför Serdar Yıldız: Sarı saçların bakımı önemli

İZMİR Bayraklı'da faaliyet gösteren Serdar Yıldız Hair, sarı tonda saç tasarımlarıyla sektörde öncü konumda yer alıyor.

Saç renklendirme işlemi ve sonrasında kullanılan bakım ürünlerinin özenle seçilmesi gerektiğini söyleyen Yıldız, "Koyu renkte bir saça yapılan sarı tonlarında bir işlem için özenli ve ustalık gerektiren bir işçilik gerekiyor. Saçın sarı tonlarını kabul etmesi renk atmaları gibi konularda kullanılan ürünlerin kalitesi çok önemli" dedi.

Yıldız, "Yaptığımız işlemlerde dünyaca ünlü markanın serisini kullanıyoruz. Renklendirme sonunda kişinin saç yapısına uygun bakım kitleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Saç sağlığı önceliğimiz" dedi.