atv’de yeni bir ‘Destan’ yazılıyor

■ atv ekranında yeni sezona damgasını vuracak, Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın tanıtımları kısa sürede yüz binlerce yorum ve beğeni alarak beklentiyi zirveye taşıdı.

İMKANSIZI BAŞARIYORLAR

Geçtiğimiz günlerde de 'Destan' dizisi tanıtımı, gördüğü yoğun ilgiyle Türkiye başta ABD, Norveç, Almanya, Meksika, İspanya, Mısır, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Norveç, Almanya, Fransa dahil olmak üzere 50'ye yakın ülkede sosyal medya gündemine girmişti. Zengin oyuncu kadrosu, özgün hikayesi, görkemli dekorları ve muhteşem aksiyon sahneleri ile sezonun en çok konuşulacak dizisi olacak 'Destan', atv ekranında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Seyircinin büyük bir heyecanla beklediği dizinin hikayesi ise şöyle: Destanların yazılmayıp yaşandığı kadim zamanlarda, savaşçı bir kız esir düşer ve kendini acımasız bir iktidar savaşı ile saf bir aşkın içinde bulur. Düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikayesinde, herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirirler.

ZENGİN OYUNCU KADROSU

'DESTAN' dizisinin zengin oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Kanbolat Görkem Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen, Şahin Ergüney, Evren Erler, Meltem Pamirtan, Berna Üçkaleler, Müge Duygun, Faruk Aran, Doruk Şengezer, Aysel Yıldırım, Cihangir Köse ve Onur Yenidünya yer alıyor.