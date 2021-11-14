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Haberler Sarmaşık Mardini’den eski eşiyle ilgili şok iddia

Mardini’den eski eşiyle ilgili şok iddia

Biten evliliği hakkında gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yapan Berdan Mardini, eski eşinin yıllarca kendisini aldattığını, hatta sahte kimlikle başka biriyle evlendiğini söyledi

Mardini’den eski eşiyle ilgili şok iddia

14.11.2021

Boşandıktan sonra eski eşinin yıllarca kendisini aldattığını öğrenen Berdan Mardini, çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Mardini, "Çocukları otele bırakıp yan odada başka adamla beraber oluyormuş" diye konuştu.

'YAN ODAYA GEÇİYORMUŞ'
Mardini, eski eşi Fatoş Yelliler'in kendisini aldatabileceğini hiç düşünmediğini söyleyerek, "Kimse iki çocuğunun annesine bunu konduramaz. İş için Bodrum'a gittim. Döndüğümde evde yoktu. 'Ben gelmeyeceğim, içeceğim' dedi. 'Bir daha gelme' dedim. Meğer her konsere gittiğimde dışarı çıkıyormuş" dedi. "Sahte isimle başkasıyla evlenmiş. Evlilik cüzdanını evde çalışan kadın buldu" diyen Mardini, "Boşandıktan sonra yardımcıyı arayarak evlilik cüzdanı imha etmesini söylemiş. Kadın getirip bana verdi. İntihar etmeye çalışmış, görüntüleri var. Adli Tıp'ta yasaklı madde kullandığının ispatı var. Çocukları otelde bırakıp eğleniyormuş, yan odaya geçiyor. Ertesi gün komşuya bırakıp gidiyor. Bana komşudan fotoğraf atıp başka bir yere geçiyor" dedi. Mardini şöyle devam etti: "Boşandıktan sonra çocuklarım ağlayarak, 'Annem bizi otelde bırakıp gitti' diye her şeyi anlattı. Ben konumları çocukların tabletinden öğrendim. Kamera ve HTS kayıtlarını çıkardık. Baktık ki bu 9 seneye dayanıyor. 9 sene bir evcilik oyununun içine girmişiz."

EVLİYKEN, SAHTE KİMLİKLE BAŞKASIYLA NİKAH KIYMIŞ
BERDAN Mardini, boşandığı eşi Fatoş Yelliler'in kendisiyle evli olduğu dönemde sahte bir kimlikle başka biriyle evlendiğini söyledi. "Ben işe gidince peruk takarak, sahte isimle başka insanlarla buluşmuş" diyen Mardini, "Her şeyin belgesi var" dedi.

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