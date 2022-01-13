Büyükak: Aslan parçasıyla hasret gideriyoruz

Nurdan Beşen ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, oğlu Aslan ile yeni bir paylaşım yaptı. İbrahim Büyükak'ın "Aslan parçasıyla hasret gideriyoruz" notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile dünyaevine giren İbrahim Büyükak, geçtiğimiz haziran ayında oğulları Aslan Oktay'ı kucağına aldı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ünlü oyuncu Büyükak, oğlu ile çekildiği kareleri takipçileri ile paylaştı. Büyükak, oğlu ile çekildiği karelere "Aslan parçasıyla hasret gideriyoruz" notunu düştü. Ünlü oyuncu ve oğlunun sevimi kareleri çok sayıda beğeni aldı.