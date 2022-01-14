Bağışıklık sisteminizi renklerle koruyun

Kırmızı renkli meyve ve sebzelerin, likopen, antosiyanin ve kuarsetin içerdiğini kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, "Likopen; meme, cilt ve prostat, kalın bağırsak kanseri ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir etki gösterirken, antosiyaninler de beyin fonksiyonlarının korunmasının yanı sıra kalp ve kanser hastalığına karşı koruyucu görev yapıyor. Elma, pancar, kırmızı biber, kiraz, kızılcık, kırmızı soğan, üzüm, nar, turp, çilek ve domates sofralarımızın kırmızı renkli besinleri" dedi.

TURUNCU VİTAMİNLER

Turunçgiller ile tatlı patates, zerdeçal, kış kabağı, kavun, havuç ve şeftalinin beta karoten ve biyoflavonoid yönünden zengin içeriğe sahip olduğunun altını çizen Akgül şunları söyledi:

"Beta karotenin A vitaminine dönüşerek iyi görmeyi destekler ve bağışıklığı güçlendirir. Ayrıca beta karoten, üreme ve kemik sağlığını olumlu etkiler. Yağda çözünebilir olduğu için yağ içeren besinlerle tüketimi önerilir. Biyoflavonoidler ise C vitamini içeren besinlerde boldur. Kalp hastalıkları ve kansere karşı kalkandır. Bu renk besinler cildi güzelleştirir.

Pazı, tere, roka, ıspanak ve karahindiba gibi yeşil yapraklı olanların yanı sıra yeşil elma, avokado, yeşil biber, yeşil zeytin, armut, kuşkonmaz, yeşil kabak, kereviz, brokoli, Brüksel lahanası, salatalık sağlığı sofraya taşır. Yeşil besinler, kateşin, sülforafan, fitosterol, epigallokate ve pek çok fenolik bileşik içerir. Bu bileşikler de kansere ve enflamasyona karşı koruyucu, kalp-damar sağlığına katkı yapıcı yönleriyle öne çıkıyor. Ayrıca sofralarımızdaki yeşil renk, cildin de en büyük destekleyicisi."

SARI VE MOR FIRTINASI

Muz, sarı elma, zencefil kökü, limon, ananas, patates, mısır, sarı biber, armut ve zerdaçalın lutein, zeaksantin içerikleriyle kansere ve enflamasyona karşı koruyucu, hücre sağlığını destekleyici, kalp-damar sisteminin dostu bir yapısı olduğunu ifade eden Pakize Gizem Akgül, "Ayrıca sarı renkli yiyecekler zihni kuvvetlendiriyor, görmeyi güçlendiriyor ve cilt sağlığını destekliyor. Mor renkli yiyecekler yaşlanma karşıtı besinlerdir. Bilişsel gücü destekledikleri, kan şekerini dengeledikleri ve kalbi korudukları bilinir. Yaban mersini, kara lahana, patlıcan, siyah incir, erik, üzüm ve şalgamı örnek verebiliriz" ifadelerini kullandı.

BEYAZIN ÖNCÜSÜ SARIMSAK

YEMEKLERİN tadını artıran beyaz ve kahverengi yiyeceklere dikkat çeken Akgül, "Hindistan cevizi, çay, tahıllar, tahin, mantarlar, baklagiller, tohumlar, sarımsak, kahve, soğan ve karnabahar kahverengi ve beyaz besinleridir. Bu besinler allisin, lignanlar, sesamin, tanenler gibi pek çok önemli bileşiği içeriyor. Burada sarımsak, allisin bileşiği ile antibakteriyel etki gösteriyor, hipertansiyon ve kolesterolü düşürücü etki yapabiliyor.