Elçin Sangu’ya milyonluk dava şoku

Ünlü oyuncu Elçin Sangu'ya eski menajeri Başay Okay haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla 100 bin dolar cezai şart parası istemi ve mahrum bırakılan kazançtan olan payının belirlenmesi için açtığı tazminat davasında karar çıktı. Dünkü duruşmaya Elçin Sangu da katıldı. Mahkeme, Elçin Sangu'nun 100 bin dolar ve 2 milyon 378 bin lirayı eski menajeri Başay Okay'a dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle ödemesine karar verdi.

'SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYMADI'

Menajer Başay Okay, dava dilekçesinde "Oyuncu Elçin Sangu 31 Aralık 2015'te noterden ihtarname çekerek 'Ajans-Sanatçı Sözleşmesi'ni tek taraflı feshetti. Aramızdaki güven ilişkisine dayalı olarak abla şefkatiyle Elçin Sangu'ya yaklaştım. 2012'de sadakate dayalı bir sanatçı sözleşmesi yaptık. Sangu'ya iş bulabilmek için bağlantılarımı kullandım. İmzaladığı tüm iş sözleşmelerine kefil oldum. Ona oyunculuk eğitimi verdim. O tüm bu fedakarlıklara rağmen onayımı almadan Gaye Sökmen Ajansı'yla görüştü. 31 Aralık 2015'te sözleşmeyi feshetti ve başka ajansa çalışmaya başlayan Elçin Sangu hem sözleşmeye hem de ahde vefa ilkesine aykırı davrandı" ifadelerine yer vermişti.

'AĞLAYARAK AYRILDIK'

DURUŞMADA beyanda bulunan ünlü oyuncu Sangu, "Ben kendim ayrılmak istemedim. Kendisi beni yanına çağırarak "Ben sana yetemiyorum" dedi ve ayrılmak istedi. Biz ağlayarak ayrıldık. Dosyada buna ilişkin bana attığı bir mesaj bulunuyor. Bu yönde tanık beyanı var. Kendisi ertesi günü mail atarak '100 bin lira verirsen çok iyi olur maddi durumum iyi değil' dedi. Beni menajer Gaye Sökmen'e eliyle götüren kendisidir. Anlaştığım firmalarla yazışma dışında hiçbir ilgisi yoktur" dedi.