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Haberler Sarmaşık Oğulcan’ın sürpriz hamlesi şaşırtacak

Oğulcan’ın sürpriz hamlesi şaşırtacak

15.1.2022

Oğulcan’ın sürpriz hamlesi şaşırtacak

ATV'NİN sevilen dizisi Kardeşlerim, bu akşam 35. bölümüyle ekrana geliyor. Emel'in yaralanmasından dolayı kendilerini suçlu hisseden İlknur ve Burhan, Eren kardeşlere destek olmaya çalışırken; Resul'ün okula getirdiği yeni soluk, tüm sınıfı heyecanlı bir müsabakada iki ayrı takım olarak karşı karşıya getirir. Suzan ve Resul cephesindeki gelişmeler, Ayla'yı yeni bir karar almak durumunda bırakırken; sürpriz bir yemek daveti alan Eren ailesi, Oğulcan'ın beklenmedik hamlesiyle korkutucu bir durumun içine düşer.