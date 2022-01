Güçlenmek için kış meyvelerini tüketin

Meyveler yüksek antioksidan içerdikleri için vücutta meydana gelen oksidatif stresi, kronik hastalıkları ve erken yaşlanmayı da önler. Aslında bakarsak mevsimine uygun meyveleri yiyerek zaten en taze ve en lezzetli hallerini tüketmiş oluyoruz. Mevsiminde doğal olarak yetişen, zamanında hasat edilen ürünler daha yüksek besin öğesine sahiptir ve daha besleyicidir. Mevsiminde yetişen taze meyveleri tüketmekten daha güzel ne olabilir? Meyve sularının posa içeriği meyvenin kendisine göre daha düşüktür. Elmayı tüketerek elma suyundan alacağınızdan daha fazla posa alırsınız. Meyvenin kendisini tüketmek, kan şekerinin ani yükselmesini de önler. Ayrıca meyve suyu tüketiminde porsiyon kontrolünün sağlanması zorlaşır ve fark etmeden kontrolsüz tüketim gözlenebilir. Örneğin bir bardak portakal suyu için 3-4 porsiyon meyve gerekir.

ELMA

BİR İsveç atasözü der ki; "Her gün bir elma ye, bir doktoru uzaklaştır." Elma kronik hastalıklara yakalanma riskinin düşürülmesinde büyük rol oynar ve sağlıklı yaşam tarzının sürdürülmesi için mutlaka tüketilmesi gereken bir meyvedir. Elma, yüksek antioksidan aktiviteye sahip içeriği ile kolesterolü düşürmede ve kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemede etkilidir. İyi bir antioksidan kaynağıdır; kuersetin, klorojenik asit, gibi güçlü antioksidanlar içerir. Kuarsetin özellikle meyve kabuğunda bulunur. Amerika'da yaygın olarak tüketilen meyveler arasında elma antioksidan kapasiteye sahip en iyi ikinci meyve olarak gösterilmiştir. Elma tüketimi kanser riskini azaltır ve özellikle akciğer kanserini önlediği kanıtlanmıştır. Yapısındaki pektin ise kolesterol seviyelerini iyileştirir. Lifli yapısı ile bağırsaklara iyi gelir.

KİVİ

KİVİ özellikle yüksek C vitamini içeriği ve düşük kalori özelliği ile sağlıklı beslenme açısından önemlidir. C vitamini deposu besinler arasında ilk 6'da yer alır. 100 gram kivi yaklaşık olarak 90 mg C vitamini içerir. C vitamini antioksidan etkisi dışında yara iyileşmesi ve kolajen oluşumu açısından önemlidir. Ayrıca besinlerde demir emilimini artırır ve hastalıklara karşı koruma sağlar.

AYVA

AYVA, diyet kaynağı olarak yaygın olarak tüketilir. Ayrıca fenolik bileşenler için ekonomik ve doğal bir kaynaktır. Malik asit, C vitamini, pektin ve potasyum, sodyum gibi mineraller içerir. Glisemik indeksi düşük olan ayva kan şekerinin ani yükselmesini önler ancak tüketiminde porsiyon miktarına dikkat! Ayva, irritabl bağırsak sendromu ve peptik ülserde hasarı koruyan pektin kaynağı olarak kullanır. Ayva yaprağı kaynatma ise geleneksel olarak sinirlilik, uykusuzluk, öksürük gibi şikayetleri tedavi etmek için yararlanılır.

TURUNÇGİLLER

MİS gibi yayılan kokuları, turuncu renkleriyle turunçgiller kış deyince ilk akla gelen meyvelerdir. Turunçgiller, iyi bir C vitamini kaynağı olarak bilinmesinin yanı sıra posa, karotenoidler, flavonoidler gibi sağlığa faydalı fitokimyasallar bakımından da iyi kaynaklardır. Turunçgiller iyi posa kaynaklarıdır ve bağırsakların çalışmasında faydalıdır. Yüksek C vitamini içerikleri ile soğuk algınlığı ve gribe karşı korurlar. Portakalda bulunan herperidin kolesterol düzeyini iyileştirir. Mandalina hem sevilen bir meyve olması hem de taşıma kolaylığı ile güzel bir ara öğün alternatifidir. 1 porsiyon meyve hakkınızı 2 adet mandalina ile kullanmak harika olacaktır. Greyfurt ise C vitamini sayesinde güzel ve sağlıklı bir cilt için önemlidir. Düzenli olarak kullandığınız bir ilacınız varsa, greyfurt tüketiminden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Çünkü greyfurt ve greyfurt suyu bazı ilaçlarla etkileşime girebilir.

NAR

NAR hücre yenilenmesini ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek, vücut direncini artırmaya yardımcıdır. Bağışıklığı destekleyerek kış mevsiminde hastalıklardan korunmayı sağlar. Antioksidan özelliği ile kansere karşı koruyucudur. Renk maddesi olarak çekici bir renk kazandırmasının yanı sıra, antosiyaninler birçok kronik hastalığı önleyici etkiye sahiptir. Nar çekirdeği yağı tansiyonun dengelenmesine yardımcıdır. 100 ml nar suyu aynı miktardaki yeşil çaydan 3 kat daha fazla antioksidan içerir. 1 porsiyon meyve hakkınız için ara öğünlerinizde yarım nar tüketebilirsiniz.