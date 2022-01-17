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Haberler Sarmaşık Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti

Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti

17.1.2022

Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti

TÜRK tiyatrosuna yıllarca hizmet veren ve birçok öğrenci yetiştiren Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, 86 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'de tiyatronun gelişmesine önemli katkıları olan eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Bozkurt Kuruç, yaşamını sürdürdüğü İzmir'de önceki gece vefat etti. Kuruç, Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanlığı görevini yürütüyordu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, taziye mesajında "Oynadığı, yönettiği oyunlar, yetiştirdiği öğrenciler ve Türk tiyatrosuna yaptığı eşsiz katkılarla daima hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.