Alişan’ın sildiği isim Yıldızhan mı?

Korona nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan, o dönem sanatçı dostlarından büyük destek aldığını ancak bir kişinin kendisini para yüzünden çok üzdüğünü anlattı. Şarkıcı, iptal ettiği konserine kendisinin yerine çıkan sanatçının, kendisinde olan kaporayı almadan sahneye çıkmayınca acılı gününde ona para yetiştirmekle uğraştığını söyledi. Alişan'ın bahsettiği kişinin İzzet Yıldızhan olduğu ileri sürüldü. Geçtiğimiz yıl kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, çok zor ve acı günler yaşadığı kardeşinin yoğun bakım günlerinde Hülya Avşar, Demet Akalın ve Çağla Şıkel gibi isimlerin kendisini hiç yalnız bırakmadığını dile getirdi.

EN ZOR ANIMDA YAPTI

"Daha önce anlaştığım bir iş için organizatör başka bir şarkıcıyla anlaşmış. Kardeşimin vefatının ilk günleriydi. Bu şarkıcının menajeri 'Sanatçım

parasını almadan sahneye çıkmıyor' dedi. Ben de 'çıksın pazartesi vereceğim' dedim. Zaten dünya başıma yıkılmıştı. Ama ısrar etti ve parasını o haldeyken yolladım" dedi.

Bu kişinin İzzet Yıldızhan olduğu öne sürülürken, Alişan'ın Yıldızhan'ı sosyal medyada takipten çıkararak engellemesi bu görüşü güçlendirdi.