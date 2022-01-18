Kuruç, adına açılan sahneden uğurlandı

İzmir'de ölen Devlet Tiyatroları eski genel müdürlerinden, tiyatro oyuncusu, yönetmen ve eğitmen Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, son yolculuğuna İzmir DT'nin Bornova'daki Bozkurt Kuruç Sahnesi'nden törenle uğurlandı. Kuruç'un Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınları ve tiyatrocuların omuzlarında sahneye getirildi.

TAM BİR HALK ADAMIYDI

Sanatçının biyografisi, perdeye yansıtılan fotoğraflar eşliğinde okundu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, çok büyük bir sanatçı ve idareciyi yitirdiklerini söyleyerek, "Bozkurt Kuruç'u 38 yıldır tanırdım. Beni de kendi evladı gibi sevmiş, korumuş, kollamıştır. Hocam devlet sanatçısıdır ama aynı zamanda bir halk adamı ve halkın sanatçısıdır. Onun adına bir sahne açtık ve adını yaşatmak için her zaman projeler üreteceğiz" dedi.

GÖZÜ ARKADA GİTMEDİ

Bozkurt Kuruç'un oğlu Kurt Kuruç da babasının bir Cumhuriyet ve Türkiye sevdalısı olduğunu belirterek, "Bu güzel toprakları geleceğe taşırken bilime, sanata ve insana yapılan yatırımın önemini çok iyi kavramıştı. Bu uğurda tiyatroda pek çok oyunda rol aldı ve birçok oyunu sahneye koydu. Anadolu'da açılışına katkı sağladığı tiyatrolar ve her şeyden önemlisi yetiştirdiği onca güzel ve kaliteli insan, amacına ulaşmasında seçtiği en güzel ve etkili yol oldu. Bilmelisiniz ki gözü arkada gitmedi" dedi.

Törenin ardından Kuruç'un naşı, cenaze namazı için Bornova Fidanlık Vilayet Camisi'ne götürüldü. Öğleyin kılınan cenaze namazına ailesi, devlet tiyatroları çalışanları, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. Kuruç'un cenazesi, Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.