Çocuklar tatilde sanatla buluşacak

EGE Bölgesi'nin alışveriş, yeme içme ve eğlence merkezi İstinyePark İzmir, bugün itibariyle başlayacak sömestr tatilinde, Arkas Sanat Merkezi işbirliğinde çocuklara yönelik ücretsiz atölyeler düzenleyecek. Sömestr tatili ve sonrasında çocuklarla keyifli ve eğitici buluşmalar gerçekleştirilecek. Bugüne kadar 50 binin üzerinde çocuğun katıldığı atölye çalışmaları Arkas Sanat Merkezi'nde devam ederken 'Sanat Her Yerde' fikrinden yola çıkarak, İzmir'in gözde yeni yaşam alanlarından İstinye- Park İzmir'de düzenlenecek ücretsiz atölyeler çok sayıda çocuğa ulaşma imkânı sağlayacak.

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