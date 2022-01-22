İzmir Fashion Week’ten 8’inci randevu

Her yıl moda dünyasına yön veren ve sektörün önemli isimlerini ağırlayan İzmir Fashion Week (IFWİzmir Moda Haftası) 8. kez kapılarını açtı. 4 gün boyunca Alsancak'taki eski tütün depolarından birinde yapılacak olan organizasyonun ilk günü, 3 güzel defile ile başladı.

BİRİNCİ günün açılış defilesi Ozmoz firmasının çocuk koleksiyonları ile gerçekleşirken, ardından erkek giyimin önemli isimlerinden Rinelli ve gelinlik sektörünün güçlü temsilcisi İğne İplik Moda'nın tasarımları sergilendi. IFW Kurucusu ve Rönesans Ajans sahibi Akif Örük'ün koreografisinde yapılan moda gösterisinde, ajans mankenlerinin yanı sıra ünlü modeller Ebru Öztürk, Buse İskenderoğlu ve Ece Begüm Yücetan da görev aldı.

ERCAN AKGÜN