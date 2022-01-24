İstinyePark İzmir’de tatil eğlencesi başladı

ÇOCUKLAR ve gençler sömestr tatilinde İstinyePark İzmir'de hem becerilerini geliştirecek hem de tatil coşkusunu doyasıya yaşayacak. Arkas Sanat Merkezi'nin düzenlediği atölyelerde çocuklar hayal ettiklerini kağıtlara aktarırken, hem eğleniyor hem öğreniyor. Arkas Sanat Merkezi çocuk atölyesi etkinlikleri, sömestr boyunca cumartesi- salı ve perşembe günleri devam edecek. TED İzmir Koleji'nin "Deniz ve Sahil Atıkları Çocuklarımızın Elinde Sanata Dönüşüyor" adlı farkındalık projesi de sömestr boyunca misafirlerini ağırlayacak.

Mady Dans Kursu, Zumba for Kids ve Hip-Hop atölyelerinde, pazartesi ve çarşamba günleri dans etkinlikleri düzenlenecek. 28 Ocak Cuma günü 'Minik Şefler İşbaşında' atölyesiyle çocuklar renkli ve lezzetli bir dünyanın kapılarını aralayacak. Şef Selin Öztürk Aydın tarafından düzenlenecek iki farklı atölyede çocuklar kurabiye ve cupcake süslemesi yapacak. 4 Şubat Cuma günü İmren Alaçatı Tatlıcısı ve Lime Alaçatı çocuklarla keyifli bir pasta süsleme atölyesine imza atacak. Magic Space İzmir ise tatil boyunca etkinliklere katılan tüm çocuklara oyun çeki hediye edecek.