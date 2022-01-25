Büyük tehlike yaklaşıyor!

Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam 20.00'da yayınlanacak sekizinci bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın sekizinci bölümünden yayınlanan ikinci fragman heyecanı zirveye taşırken, yeni bölüm öncesi merak zirveye çıktı.

RUHUNA ŞİFA ARADI

Yeni bölümde Akkız ve Batuga, iyileşmesi için Alpagu Han'ı Dağ'a götürür. Kün Ata yarasına şifa olurken Alpagu Han da ruhuna şifa arar. Bu şifa yolculuğu, Alpagu Han ile Akkız'ı bir yandan yakınlaştırırken, bir yandan da açığa çıkan sırlarla çok sancılı bir süreç başlar. Alpagu'nun iyileşebilmek için yurdu terk etmesini fırsat bilen Balamir, bir gece baskınıyla sarayı ve yönetimi ele geçirir.

Batuga ise, daha Çift Başlı Kurt olma yolculuğunun başındayken Dağ ile Gök'ü ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi başarır. Ancak Balamir'e karşı yaptığı pamuk ipliğine bağlı planın başarılı olabilmesi için çok büyük bir taviz vermek zorunda kalacaktır. Dağ ve Gök, Balamir'e karşı var güçleriyle mücadele ederken, asıl büyük tehlike yavaş yavaş yaklaşmaktadır: Çin!