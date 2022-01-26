Ünlülerin karla imtihanı

Ülkemizin hemen hemen tamamını etkisi altına alan kar yağışı sonrası ünlü isimler de paylaştıkları fotoğraflarla sosyal medyayı beyazlara bürüdü. Özellikle İstanbul'daki ünlülerden çok sayıda kar paylaşımı geldi. Bu isimlerden bazıları kar sevinci yaşadı, kimisi de yollarda ya da havaalanında mahsur kaldı. İşte ünlü isimlerin karla imtihanlarını gösterdikleri paylaşımları:

6 SAAT ESARET YAŞADI

Şafak Sezer, önceki akşam birçok İstanbullu vatandaş gibi yolda kaldı. Müdahalesizlik karşısında isyan eden Sezer, "İstoç kavşağındayız, yaklaşık 6 saattir arabadayız. Sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bekleyenler var. Bir sürü kadın var. Yol kımıldamıyor. Şurayı lütfen açtırın. Burada rahatsız olanlar, hastalar var" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı korona virüs nedeniyle kaybeden Alişan'dan duygusal bir paylaşım geldi: "Eskiden çok severdim... Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, üzerine düşen her kar tanesi beni kahrediyor... Sensiz alışmak istemiyorum ne kışa ne yaza..."

Başarılı sunucu Esra Erol da eşiyle olan fotoğrafını paylaşıp, "Benim için bu dünya en çok kar yağdığında güzelleşirdi. Çünkü saf ve temiz" dedi.

Demet Akalın ise Uludağ'da çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Berfu Yenenler, çocukları ve eşi Eser Yenenler'in de olduğu bir kare paylaşarak, "Mutlu olan tek kişinin Eser olduğu bir aile kar fotoğrafı. Neyse, sağlık olsun da..." dedi.

Atilla Saral ise bindiği uçakta kötü hava şartları nedeniyle 8 buçuk saat mahsur kaldı. Saral, o anları hesabından paylaştı.