Nefesler tutuldu: Yalnız Kurt geliyor

Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un, yapımcılığını ise Osman Sınav'ın üstlendiği ATV'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt' için geri sayım başladı! Yarın akşam ilk kez izleyicileri ile buluşmaya hazırlanan dizinin yayınlanan fragmanları da heyecanı artırdı.

İDDİALI OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay ve Murat Han gibi başarılı isimler yer alıyor.

İşte dizinin kadro tanıtımı:

CİHAN ÜNAL (DAVUT BAHADIR - KUMANDAN): Ben Davut Bahadır. Nam-ı diğer Kumandan. Eski asker ve istihbaratçıyım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim, ölmeden Golyat denen canavarın, onun kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

HASAN DENİZ YARAN (ALTAY KURTOĞLU): Adım Altay Kurtoğlu... Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan geçmişim oldu. Artık anne babamın katillerini biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

DAMLA COLBAY (ESRA TÜRKMEN): Benim adım Esra Türkmen... Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Viking tuttu elimden... Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. 'Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok' dedi. Ama ben dinlemedim; aşık oldum.

DARBELER İHANETLER...

ATV'NİN reyting rekorları kırmaya hazırlanan yeni dizisi Yalnız Kurt için heyecan dorukta! Dizinin yayınlanan fragmanları büyük heyecan yarattı. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak Yalnız Kurt dizisini merakla bekleyen izleyiciler, dizi ile ilgili sorulara da yanıt aramaya başladı. Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllüleri'nin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.