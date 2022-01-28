‘Yalnız Kurt’ bugün seyirciyle buluşuyor

Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un, yapımcılığını ise Osman Sınav'ın üstlendiği, ATV'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt' bugün saat 20.00'de ATV ekranlarında yayına giriyor. Dizinin, önceki günlerde yayımlanan fragmanları ile heyecan fırtınasına tutulan izleyiciler, ilk bölüm için saatleri sayıyor.

ÇOK BAŞARILI İSİMLER

Dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. İşte merakla beklenen dizinin kadrosunun tanıtımı:

CİHAN ÜNAL (DAVUT BAHADIR - KUMANDAN): Ben Davut Bahadır... Nam-ı diğer Kumandan... Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim, ölmeden Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

HASAN DENİZYARAN (ALTAY KURTOĞLU): Adım Altay Kurtoğlu... Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

DAMLA COLBAY (ESRA TÜRKMEN): Benim adım Esra Türkmen... Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden... Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. 'Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok' dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

IHANET, DARBE ANARSI VE TERÖR...

ATV'NİN reyting rekorları kırması beklenen dizisi Yalnız Kurt için geri sayım başladı. Ülkemizin yakın tarihine ışık tutacak Yalnız Kurt'u heyecanla bekleyen izleyiciler, dizi ile ilgili sorulara da yanıt aramaya başladı. Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllüleri'nin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.