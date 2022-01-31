Heyecan dorukta

Sempatik oyuncu Büşra Pekin, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Sanatçı Dilber Ay'ın hayatının anlatılacağı filminde Dilber Ay'ı canlandıran Büşra Pekin, önümüzdeki günlerde vizyona girecek ve galası yapılacak film için son sürat hazırlıklarını sürdürüyor. Güzel oyuncu, "Pandemi sonrası uzun bir aradan sonra böylesine özel bir projeyle tekrar beyaz perdede olmak gerçekten heyecan verici. Dilber Ay, çok özel bir proje oldu benim için. Umarım izleyenler tarafından da beğenilen bir film olur" dedi.