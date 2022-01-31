Hipertansiyon tüm organların düşmanı

Vücudun bütün organlarına ciddi zararlara neden olan yüksek tansiyon, uzmanlara göre tedavi edilmediğinde ölüme yol açabiliyor. Damarlar, kalp, gözler ve beyinde ciddi hasarlara sebep olan yüksek tansiyon rahatsızlığının; kalpte büyüme, felç, görme bozukluğu, beyin kanaması, kalp krizi, böbrek fonksiyonlarında bozulmalara yol açabileceğine dikkat çekildi.

FAST FOOD'DAN KAÇIN

Tansiyonun en önemli sebebinin hareketsiz yaşam olduğunu belirten kalp sağlığı uzmanları, "Stres, kilo artışı, aşırı tuz tüketimi, diyabet, böbrek ve kalp yetmezliği hastalıkları, fast-food ağırlıklı beslenme ve genetik faktörler yüksek tansiyonu tetikleyebilir" diyor.

AŞIRI KAFEİN ZARARLI

En önemli belirtinin baş ağrısı olduğunu söyleyen uzmanlar; çarpıntı, nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, kulakta çınlama, göğüs ağrısı, ritim bozukluğu, burun kanaması ve sinirlilik halinin de yüksek tansiyon belirtisi olabileceğini dile getirdi. Yüksek tansiyonluların yüzde 98'inden fazlasını kapsayan gruptaki hastaların sürekli ilaç almaları gerektiği vurgulanırken, "Egzersiz şart. Tuzsuz beslenmeli, kilo vermeli, karbonhidratlı gıdalar tüketmemeli, aşırı kafein almaktan kaçınılmalı" uyarıları yapıldı.