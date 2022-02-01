Destan’da kaçırılmayacak bir bölüm daha

EKRAN yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam 20.00'de yayınlanacak dokuzuncu bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın dokuzuncu bölüm ikinci fragmanı büyük bir sürprize yer verdi. Yeni bölümde Alpagu Han, Akkız'ın gerçek kimliğini öğreniyor!

OBASINDAN SÜRÜLÜYOR

AKKIZ sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, aynı gün Akkız'ın Pençe olduğunu anlar. Bu gerçek, Alpagu'yu çılgına çevirir. Batuga'nın Kırçiçek'le evlenmeyi kabul etmesiyle sarsılan Akkız, Alpagu Han'ın amansız öfkesiyle karşılaşır ve planlarını engellediği Çolpan Han tarafından da Dağ'dan sürülür. Batuga ise sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıyadır. İki hanın düşmanlığıyla ve Kırçiçek'in tehdidiyle iyice sıkışan Akkız ve Batuga'nın ölüm karşısında bir çare bulmak için sadece bir günleri vardır. İkisi birbirlerine kenetlenirler ve o çareyi aramaya giderler. Geleceklerine çare aradıkları yerde, önlerine geçmişin düşmanları çıkacaktır! Hem de hiç beklemedikleri düşmanlar!