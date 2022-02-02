Esra Erol: ‘Haksızlık etmeyin’

Kendinden yaşça büyük evli bir adama kaçan 18 yaşındaki Elif Yıldırım'la programındaki diyaloglarından dolayı eleştirilen Esra Erol, sessizliğini bozdu. Konya'da yaşayan evli ve iki çocuk sahibi Kadir Akkoyun'a (40) kaçan Elif Yıldırım (18), atv ekranında yayınlanan 'Esra Erol'da programına katıldı. Kameraların arkasından konuşan ve ekranda gözükmek istemeyen Elif, yaşadıklarının bir hata olduğunu söyleyerek ailesinin yanına dönmek istediğini açıkladı. "Tamam, arkanı dönerek konuşabilirsin" diyen Esra Erol ise Elif'in yaşadıkları karşısında büyük üzüntü duyarak göz yaşlarına hakim olamadı. Olayın üzerine bazı gruplar, sosyal medyada olayın iç yüzünü farklı gösterip Esra Erol'u hedefe taşımaya çalıştı.

GÖZÜNÜZÜ KAPATMAYIN

Yaşananların ardından Erol'dan konuya ilk açıklama geldi. "Sevgili seyirciler, sosyal medyanın gerçeklerden kopuk ve gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğunu ben bu programda defalarca söyledim. Geçen hafta da bu programda ele alınan konuda da aynı durum yaşandı. Kendisine evli adamlarla birlikte olmanın hayatını mahvedeceğini söylemek için göstermiş olduğum bir tepki var. Bu tepki sosyal medyada çok farklı noktalara götürüldü. Oysa benim tepkim, kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarına duyduğum üzüntüden. Benim tek duygum bu. Benim üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Neden aile içinde istismara uğrayan engelli çocukla ilgili sesinizi çıkarmadınız? Ben bunu üzüntü verici buluyorum. Toplumsa meselelerde gözünüzü kaparsanız her şey yolunda sanırsınız. Varsın rahatları kaçıralım. Belki sonuca bir faydası olur. Bana istediğiniz söyleyin, ama söylenenlerin hepsi genç kızlarımızın hayatını kurtarsın. Bundan sonra kız çocuklarıyla ilgili daha fazla konuşacağım. Kız çocuklarımızı öyle bir eğitelim ki onlar bu adamları gözlerinden tanısınlar. Benim nasıl kadınları savunucu olduğumu herkes bilir. Lütfen çok rica ediyorum sadece bir dakikayla ve sistematik bir şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın. Haksızlık etmeyin çok rica ediyorum.

'DERS NİTELİĞİNDE İSYAN'

Bergüzar Korel de, Esra Erol'a destek veren isimler arasındaydı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Korel, "Dün gece yavruları uyuttuktan sonra arkadaşımın programını izledim. Ve yaşanan korkunç olaydan sonra ders niteliğindeki isyanına şahit oldum. Programın bu kısmını istedim kendisinden. Anne babalar kulak verin bu sözlere. İyi ki varsın altın kalpli dostum" ifadelerini kullandı.