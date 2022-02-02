Girik’in kardeşinden şaşırtan iddialar

FATMA Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının öldürüldüğünü iddia ederek hem hastaneye hem de sanatçının manevi kızı ve yeğeni Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı. Ünlü sanatçının hastaneye yatırıldığında korona olmadığını ifade eden kardeşi, hem hastaneye hem de sanatçının manevi kızı ve yeğeni Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı.

'BİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ'

Fatma Girik, 24 Ocak'ta vefat etti. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, cenaze sonrası bazı iddialarda bulundu. Günay Girik, Fatma Girik'in hastanede bilerek öldürüldüğünü söyleyerek hastaneye veGirik'in yeğeni Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı. Günay Girik, "Bodrum Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bu süreç boyunca 'Fatma Girik'in mal varlığına tedbir konulması' hakkında hukuki süreç başlattık. Artık süreç yargıdadır. Tüm bu süreç avukatımız tarafından takip edilecektir" dedi.