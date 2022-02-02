Migren ağrılarını doğru beslenmeyle azaltın

Migren, beyin damarlarında geçici genişleme sonucu oluşan uzun süreli ve tekrarlayıcı baş ağrısıdır. Baş ağrıları ataklar şeklinde gelir, baş ağrısı atakları arasında, hasta tamamen normaldir, yakınması yoktur. Ülkemizde 18-65 yaş grubu içerisinde her 6 kişiden 1 tanesinde görülen Migren aynı zamanda kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazla görülüyor. Migren hastaları, beslenmelerine dikkat ettiği takdirde atakları azalıyor.

Bu yüzden migren ağrılarının oluşumunun önlenmesinde beslenme tedavisi önemli bir nokta. Migren hastaları basit şeker, çikolata, kakao gibi bileşiminde kafein bulunan yiyecekleri tüketmekten kaçınmalıdır. Aşırı tuzlu yiyecekler, konserveler, turşular da migreni tetikleyebilen besinlerden.

SAKATAT YASAK

PEYNİR (sert, yıllanmış, tütsülenmiş ve bekletilmiş tuzlu olanlar), alkollü içecekler, sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, işkembe, sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünler), konserve besinler, yağlı ve baharatlı yiyecekler, kafeinli içecekler (çay, kahve, asitli içecekler) fıstık ezmesi de migren hastalarının uzak durması gereken besinler arasında.

ÖĞÜN ATLAMAYIN

KAN şekerinin düşüş gösterdiği durumlarda baş ağrısı artar. Bu nedenle migren hastalarının öğün atlamamaya özen göstermesi gerekir. Günde 2-2,5 litre sıvı alınmalı ve 30 dakikalık yürüyüşler yapılmalıdır. Migren hastaları günde ortalama 7-8 saat uyumalıdır. Kafeinin aşırı tüketimi, ağrıyı tetikler. O yüzden günlük kafein tüketimi azaltılmalıdır.

DOST BESİNLER

● Sebze çorbası ve püresi ● Kereviz ● Armut ● Elma ● Kivi ● Papatya çayı ● Melisa çayı ● Haşlanmış yumurta