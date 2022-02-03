İbrahim Tatlıses’ten yeni bir yatırım

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, yapılan ihale ile yeni bir AVM projesini hayata geçirdi. Kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılan alışveriş merkezi projesine İbrahim Tatlıses adına katılan şirket Genel Müdürü Şule Yazar, ihaleyi kazandı. İmza töreni Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in makamında gerçekleşti. İbrahim Tatlıses burada yaptığı açıklamada, "Burhaniye'ye güzel bir proje kazandıracağız" diye konuştu.

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

12 bin 200 metrekare peyzaj alanına sahip projede 100 adet işyerinin olduğu satış yerleri, yeme-içme alanları, eğlence, oyun alanları, sosyal donatı alanları, teknik hacimler, ATM gibi kullanım alanları bulunacak olup, inşaat başladıktan sonra 720 günde tamamlanacak. Şirket projeyi bitirdikten sonra 23 yıl üst kullanım hakkından sonra AVM, belediye mülkiyetine geçecek. Düzenlenen imza töreninde belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları hazır bulundu. Başkan Deveciler projenin detaylarını anlattı. Deveciler, "Resmi gazeteyle birlikte diğer gazetelerde ihalemiz yayınlandı. Şule Yazar ihaleyi yıllık 360 bin TL ile 23 yıllık üst kullanım hakkıyla kazandı" dedi.

İMPARATOR: ÇOK HEYECANLIYIM

PROJE adına konuşan İbrahim Tatlıses, "Bu proje beni çok heyecanlandırdı, alnımızın akıyla bunu da gerçekleştireceğiz. Genel Müdürüm bana '700 kişi bu projede iş sahibi olacak' dediğinde hemen kabul ettim. Burhaniye'ye güzel bir proje kazandıracağız. Büyük kentler artık yaşanmaz oldu, Burhaniye yaşanacak bir kent" diye konuştu.