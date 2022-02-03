Şampiyon değişmedi: ATV

ATV, 2021 yılını da birincilikle bitirerek Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma ünvanını son 6 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre 2021 yılında aldığı izlenme oranlarıyla birinci olan atv 2022 yılına da birincilikle başladı. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Ocak ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler ve 20+ ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.

2 KATEGORİDE DE LİDER

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden Kalp Yarası Destan, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim ve Yalnız Kurt birinciliğe taşıdı. Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.