‘Eren için tüm kalbimle söyledim’

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminde 'Heyamo' ağıtını seslendiren 16 yaşındaki Ceren Ece Öksüz izleyen herkesi hem duygulandırdı hem gururlandırdı. Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Ece Öksüz, "Rabb'imin izniyle halkımızın kabul ettiği bir sanatçı olmak istiyorum" dedi.

'BÜYÜK BİR GURUR'

"Böyle bir sinema filminde yer almak beni çok gururlandırdı" diyen Ceren Ece Öksüz, "Anonim bir Laz türküsü olan Heyamo'yu, filmde tüm kalbi duygularımla seslendirdim. Gerçek bir yaşamdan alınan bir kahramanlık hikayesi olan böyle bir yapıtta yer almak çok güzel bir duygu. Filmi izlediğimde de çok gururlandım. Bu tür anlamlı projelerde her zaman olmak isterim" diye konuştu.