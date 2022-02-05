  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık ‘Eren için tüm kalbimle söyledim’

‘Eren için tüm kalbimle söyledim’

Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filminin başında seslendirdiği anonim Laz türküsü ‘Heyamo’ ile büyük beğeni toplayan Ceren Ece Öksüz, “Gerçek bir kahramanlık hikayesi olan böyle bir yapıtta yer almak çok güzel bir duygu” dedi

5.2.2022

‘Eren için tüm kalbimle söyledim’

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminde 'Heyamo' ağıtını seslendiren 16 yaşındaki Ceren Ece Öksüz izleyen herkesi hem duygulandırdı hem gururlandırdı. Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Ece Öksüz, "Rabb'imin izniyle halkımızın kabul ettiği bir sanatçı olmak istiyorum" dedi.

'BÜYÜK BİR GURUR'
"Böyle bir sinema filminde yer almak beni çok gururlandırdı" diyen Ceren Ece Öksüz, "Anonim bir Laz türküsü olan Heyamo'yu, filmde tüm kalbi duygularımla seslendirdim. Gerçek bir yaşamdan alınan bir kahramanlık hikayesi olan böyle bir yapıtta yer almak çok güzel bir duygu. Filmi izlediğimde de çok gururlandım. Bu tür anlamlı projelerde her zaman olmak isterim" diye konuştu.