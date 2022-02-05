Güçlü kemiklerin yolu mutfaktan geçiyor

Vücudun temel yapısını meydana getiren kemik ve eklemler, yıllara yenik düşüyor. Yaşın ilerlemesi ile beraber Osteoporoz (kemik erimesi), eklem kireçlenmesi (osteoartrit) gibi problemler sık görülüyor. Güçlü ve sağlıklı kemiklere sahip olmak tüm yaşamı etkileyen bir durum. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır konu hakkında önemli bilgiler verdi: Kemikleri sağlıklı tutmak için öncelikli olarak yapılması gereken şey doğru beslenmedir. Bu bakımdan kemiklerin sağlam bir yapıda olması için güneş ışığı alma ve içinde D vitamini, kalsiyum ve mineral bakımından zengin olan gıdalar ile beslenilmek çok önemlidir.

Güneş ışığı almak güçlü kemik için olmazsa olmaz bir durumdur. D vitamini için güneş ışığı hayli önemlidir. Güçlü kemiklerin bir diğer olmazsa olmazı kalsiyum, ikincil olarak ise fosfordur. Kalsiyum süt ürünleri, soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler, balık, kurutulmuş meyveler ve kuru baklagillerde; fosfor ise en çok su ürünleri, tavuk ve süt ürünlerinde bulunmaktadır. D vitamininin en önemli görevlerinden biri kemik sağlığını korumaktır. D vitamini hem kalsiyumun sindirim sisteminden emiliminde görevli hem de kemik yapımında görevli hücreleri uyarıcı etkiye sahiptir. D vitamini balık, yumurta, soya sütü, patates, süt, mantar gibi gıdalarda belirgin olarak bulunmaktadır.

KANSIZLIKLA SAVAŞIRKEN ET VE PEKMEZİ EKSİK ETMEYİN

ANEMİ yani kansızlık, toplumda sık görülen bir rahatsızlık. Kandaki alyuvarların düzeyinde oluşan azalma baş ağrısı, tırnaklarda kırılma, saç dökülmesi, çabuk yorulma, iştahsızlık, cilt kuruluğu gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Peki kansızlıkla mücadele eden bireylere iyi gelecek besinler nelerdir? Diyetisyen Salih Gürel, anemi sorunu yaşayanlar için önemli bilgiler verdi: Ülkemizde en sık görülen kansızlık sebebi demir ve vitamin eksikliğidir. Demir ve vitamin eksikliğinin ise en büyük sebebi dengesiz ve düzensiz beslenmedir. Kansızlığa iyi gelen besinler arasında kırmızı et, hindi, tavuk, somon ve ton balığı sayılabilir. Ayrıca soya fasulyesi, kırmızı pancar, kuru bakliyatlar ceviz, fındık ve badem, börülce, bezelye, fasulye ve yeşil biber, kuzu kulağı, ısırgan maydanoz, nane, ıspanak roka, brokoli, pazı, portakal, dut, muz, çilek ve kavun, tahin, pekmez, kuru üzüm, kuru erik ve hurma da diğer faydalı besinler arasında yer alıyor.

B12 ZENGİNİ SÜT ÜRÜNLERİ

KEMİKLERİN yapı taşlarından olan kolajen üretimini arttıran C vitamini, yeterli ölçüde alınmadığı zaman kemikler dayanıksız hale geliyor. C vitamini turunçgiller, kivi, çilek, yeşil biber, domates, karnabahar, biber gibi gıdalarda yoğun olarak bulunur. K vitamini kemik mineralizasyonunda görev alan bileşiklerin aktivasyonunda görev alıyor. K vitaminini zeytinyağı, yeşil sebzeler, ıspanak, bamya, brokoli, şalgam, pancar ve yeşil çayda bol bulunuyor.

ALKALİ DENGESİ SAĞLIYOR

Kemik kalite ve gelişimi için hayli önemli bir konumda bulunan B12 vitamini eksikliğinde kemik erimesi gelişmektedir. B12 vitamini kırmızı et, yumurta, süt ürünlerinde en fazla bulunuyor. Hem vücut hem de kemiklerin alkali dengesinin temininde önemli rol alan potasyum, kalsiyumun vücutta uzun dönem kalmasında rol alıyor. Deniz ürünleri, patates, muzda yoğun olarak bulunmakta. A vitamininin de kemik gelişiminde önemli ölçüde katkısı saptanmıştır. Omega-3 ve 6 balık, keten tohumu, ceviz ve sebzelerde bol bulunuyor.

SAĞLIKLI YEMEK İCİN PİŞİRME YÖNTEMLERİNE DİKKAT!

SAĞLIKLI yemek sadece sağlıklı yiyecekleri yemeyi kapsamıyor. Sağlıklı pişirme yöntemleri kullanmak da sağlıklı beslenmenin bir parçası! Yemekleri daha sağlıklı hale getirmenin birçok yolu bulunuyor. İşte bazıları: Yağsız etleri ve yağı azaltılmış süt ürünlerini seçin. Kuruyemişler, tohumlar, balık, soya, zeytin ve avokado, temel uzun zincirli yağ asitlerini içerdiklerinden ve bu yağlara diğer iyi besinlerin eşlik etmesinden dolayı daha sağlıklı seçeneklerdir. Yemek pişirirken yağ ekliyorsanız, bunları minimumda tutun. Ayrıca zeytin ve kanola yağı gibi tekli doymamış yağlar kullanın. Yağ kullanmanız gerekiyorsa, pişirme spreylerini deneyin veya bir pasta fırçasıyla az miktarda yağ sürün. Sebzeleri kızartırken, tavaya önce yağı eklemek yerine, onları sıcak bir tavaya koyun ve ardından üzerine yağ püskürtün. Bu, sebzelerin pişirme sırasında emdiği yağ miktarını azaltır.

BAHARATLARI EN SON EKLEYİN

Baharatlar hassas bir aromaya sahipler. Bu nedenle onları son birkaç dakika içinde yemeğinize ekleyin. Kuru baharatlar tazelerinden daha güçlü aromalıdır. Genel bir kural olarak, bir çay kaşığı kuru ot, dört çay kaşığı taze bitkiye eşittir. Yemeklerinizde tuz miktarını azaltarak pişirmek sağlıklı pişirme yöntemlerinin başında geliyor. Ayrıca tavuk derilerini ayırmak ve etlerin yağlı kısımlarını pişirmeden önce uzaklaştırmak da oldukça önemli.