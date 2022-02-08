Destan heyecan dolu yeni bölümüyle aTV’de

EKRAN yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam 20.00'de yayınlanacak onuncu bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın onuncu bölümünde Akkız'ı ölümden kurtarmaya çalışan Batuga kaçırılıyor! Geçmişte Çin ile işbirliği yapıp Tılsım Hatun'a tuzak kuran Vargı Beg, şimdi de Akkız'a tuzak kurmayı başarır. Batuga yılanın soktuğu Akkız'ın hayatını kurtarmak için onu Dağ obasına kadar sırtında taşır. Ama Çolpan Han, Akkız'ın orada tedavi edilmesine izin vermez. Çolpan Han'ın bu acımasızlığı Saltuk'un ilişkilerinin iyice gerilmesine yol açar.

BÜYÜK BİR TEHLİKE

ÇOLPAN Han'a Balamir'i verip Tutkun'u teslim alan Taizu, geçmişteki tuzakları ortaya çıkmasın diye Batuga'yı kaçırır. Alpagu Han, isyanla sarsılır. Batuga'yı kurtarmaya gelen Akkız'ı, Çin'den bile büyük bir tehlike beklemektedir.