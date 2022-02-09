Hem lezzetli hem şifalı boğaz ağrısı kürleri

Özellikle mevsim geçişleri bakteri, virüs ve diğer mikropların yaşaması için uygun ortamlar yaratır. En çok da soğuk algınlığı enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmaların ilk yerleşim yerlerinden biri de boğaz bölgesidir. Yaz kış fark etmeksizin vücut direncinin düşmesi ile birlikte ortaya çıkan viral kaynaklı boğaz ağrılarından kurtulmanın en lezzetli yollarını derledik...

ZENCEFİL, ZERDEÇAL VE TARÇIN

ZENCEFİL, zerdeçal, tarçın ve bal kullanılarak hazırlanan ve tam bir vitamin deposu olan kür ile öksürük ve boğaz ağrısına dur demek artık çok kolay. 2 yemek kaşığı balı, 1'er çay kaşığı tarçın, zencefil. Zerdeçal karışımını cam kavanoz içerisinde karıştırıp sabah akşam 1'er çay kaşığı içerek 3 gün bu kürü uygulayın. İçildiği an itibarıyla boğazda yakıcı bir his başlar bu da boğaz ağrınıza çok iyi gelecektir.

TARÇIN VE LİMON

TARÇIN, bal ve limon ile çabucak hazırlanan çay ile artık kıştan korkmayın. Vücut direncinizi artırarak enfeksiyonlara karşı vücudunuzu koruyan boğaz ağrısı için çayı her sabah ve akşam tüketerek hastalıklardan korunabilirsiniz. Bardağın içine balı, limon suyunu ve tarçını koyun. Üzerine kaynattığınız suyu ekleyin ve hazır.

SÜT, BAL VE KARABİBER

Süt, bal, karabiber ve tarçın kullanılarak hazırlanan karışım antibiyotik ve ağrı kesici özelliği ile ilaç kullanmadan boğaz ağrınızı geçirebilir. 200 ml süt kaynatıldıktan sonra içine tarçın, karabiber ve kestane balı eklenerek iyice karıştırılır. İlk sıcağı çıkınca servis edilir.

KIŞ ÇAYI

PORTAKAL, elma, limon, tarçın, zencefil, ıhlamur ve nane kullanılarak hazırlanan kış çayı tarifi ile öksürüğünüzden ve boğaz ağrınızdan kurtulabilirsiniz. Öncelikle elma, limon, nane ve portakalı suda haşlıyoruz kaynadıktan sonra 5 dk bekletip diğer malzemelerin olduğu kaba boşaltıp 10 dk dinlendiriyoruz. Günde 3 defadan fazla içilmemesi daha iyi olur.

HATMİ ÇİÇEĞİ IHLAMUR VE BAL

KIŞ mevsimi ile birlikte gelen enfeksiyon hastalıklarına en iyi çözümlerden biri olan ıhlamur, hatmi çiçeği, tarçın, zencefil ve bal kullanılarak hazırlanan şifa kaynağı çay ile boğaz ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Suyumuz kaynatılıp kupamıza alınır. 3 tatlı kaşığı ıhlamur çiçeği-hatmi çiçeği ve yarım (küçük bir parça) çubuk tarçın ilave edilerek üstü kapalı 20 dakika demlendirilir. Süre sonunda içerisine süzme bal ve zencefil tozu eklenir, bir dilim limon da bu aşamada konuya dahil olur.