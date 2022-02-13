Yalnız Kurt yine soluksuz izlendi

ATV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren çok ses getiren dizisi Yalnız Kurt, yaşadığımız dünyanın perde arkasında neler olduğuna ışık tutabilecek etkili hikayesiyle dikkat çekiyor. Ülke sınırlarını değiştirmek, parçalamak, hükümetlere darbe yapmak, kukla yönetimler kurmak, ekonomik sorunlar çıkartmak, terör örgütleri ve cemaatler vasıtasıyla bir ülkeyi karıştırmak için yapılan tüm küresel planlar dizinin konusunu oluşturuyor. Golyat isimli küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadeleyi anlatan dizinin geçtiğimiz cuma akşamı yayınlanan 3. bölümünde özellikle hava savunma sistemlerinin önemi vurgulandı.

YILDIRIM PROJESİ

Türkiye'nin gündeminde yer alan S-400, F-35, Patriot gibi sistemlerin konuşulduğu dizide, Yıldırım Projesi anlatıldı. Yıldırım Projesi, Türkiye'nin hava savunma sanayi alanında yapacağı atılımların önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Dizide, bir devlet açısından kendi silahını üretmenin çok önemli olduğuna değinen Kumandan (Cihan Ünal) tarihteki Türk devletlerinin her zaman bu anlayışta olduğunu söyleyerek, "Eğer bir devlet kendi silahını yapamıyorsa ordusu muzaffer olamaz, bağımsızlığını koruyamaz" dedi. Devletin önemli projelerinde görevli olan mühendislerin esrarengiz ölümlerine değinilen son bölümde, askeriyede yer alan FETÖ'cü hainler ve Yıldırım Projesi'nin elinde olduğu belirtilen, 15 Temmuz gecesi sırra kadem basan ordudaki FETÖ'cü hain Hilmi Kopanlı anlatıldı.

'BENİM YİĞİTLERİM ŞEHİT OLDU'

Kumandan'ın sesinden Hilmi Kopanlı'yla ilgiyi şu sözler diziye damga vurdu: "15 Temmuz'da sırra kadem basan bir adam var demiştim. İşte bu adam, Hilmi Kopanlı. Askeriyedeki ilk abilerdeni. Fettah Dahhak'ın çok güvendiği isimlerden. Bu kanı bozukların önü açılırken benim yiğitlerim hain damgası yiyip şehit oldu. Elektrik çarpmasından öldü denilen Onur, faili meçhule giden milli tank projesinin mühendisi Hasan, F-16'lar üzerine çalışırken vurulan Alim, altıncı kattan düştü denilen Devrim, 14. kattan atladı denen Ekrem ve daha nice vatan evladının kanı var o şerefsizin ellerinde."