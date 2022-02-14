Tuğba Özay’dan tatlı istek

Mankenlikten şarkıcılığa geçen Tuğba Özay, haftasonu Mualla Çikolata'nın İzmir'deki açılışına katıldı. Bornova şubesinin sahipleri Azize ve Metin Kendir çiftinin arkadaşı olduğu için açılışta yer alan Özay, herkesin ilgi odağı oldu. Bir sürü tatlı çeşidini görünce heyecanlanan ancak kilo almamak için uzak duran ünlü manken, "Dikkatimi çekti, buradaki bütün tatlılara hep kadın isimleri verilmiş. Mualla, Mehpare, Meftun gibi isimler var. Benim adıma da bir tatlı yapılmasını istiyorum" dedi. Tatlılardan birinin adının 'saksı' olduğunu fark eden Özay, "Mesela onun ismini 'Sütlü Tuğba' olarak değiştirebilirsiniz. Sütlü Nuriye var, Sütlü Tuğba neden olmasın" diyerek herkesi güldürdü.

■ ERCAN AKGÜN