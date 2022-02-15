Kırık kalp sendromu öldürücü olabiliyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kırık kalp sendromunun özellikle genç yaştaki kadın hastalarda görüldüğünü belirterek, üzüntülü yada beklenmeyen bir olay sonrası gelişen sendromun ölümcül olabileceğini belirtti.

KİŞİ TESELLİ EDİLMELİ

Erdoğu, "Kırık kalp sendromu tehlikeli bir durumdur. Bu hastalar göğüste ağrı, nefes darlığı ve bazen ani ölümler gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar. Hastaların karşılaşmış olduğu şikayetler kalp krizine çok benziyor. Hastaların göğsü ağrıyor nefesi daralıyor, genel durumlarında kötüleşme meydana geliyor. Acillere müracaat ettiklerinde yapılan tetkiklerinde hem EKG bozukluğu hem de kanda bozulma gibi bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bu hastalar bizim açımızdan ilk etapta kalp krizi gibi değerlendiriliyor ve anjiyoya alıp damarlarına bakıyoruz. Damarlarında tıkanma görmüyoruz. Bu hastalarda süreç içerisinde kalp rahatsızlığı, ritim bozukluğu, solunum ya da kalp durması meydana gelebiliyor" diye konuştu.

Erdoğu, "Bu hastaların hastaneye erken müracaat etmeleri oldukça önemli. Anjiyoları yapılmazsa hastalar kalp krizi tedavisi görebiliyor. Gereksiz kan sulandırıcılar almak zorunda kalıyorlar. Belki önlemenin en önemli yolu bu tarz beklenmeyen olaylara maruz kalmış insanların teskin edilmesi, teselli edilmesi, ortamdan uzaklaştırılması, ilgi ve alakaların başka yöne kaydırılması" dedi.